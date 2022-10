Guerra Russia-Ucraina | Biden | “C' è la minaccia di un' apocalisse nucleare” Mosca | “Se la Ue addestra ucraini | entra nel conflitto” Blinken | “Pronti a cercare una soluzione diplomatica” Droni kamikaze su Zaporizhzhia

- "Sei qui in vacanza" - "Sì sto viaggiando..voi" - "Eh..non proprio." - "Scappati dalla" ... la maggioranza non vuole questa, la situazione non sta migliorando e per molti cittadini ...' Il presidente parlava del periodo prima del 24 febbraio - ha detto - In quel momento avrebbero dovuto essere utilizzate misure preventive per impedire alladi scatenare una. Vi ...Joe Biden ha parlato in occasione di una raccolta fondi, riferendosi alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin "non sta scherzando", ha aggiunto, quando parla di ...Joe Biden ha parlato in occasione di una raccolta fondi a New York, riferendosi alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Le sue parole sono inequivocabili. Il presidente russo Vladimir Putin ...