Guai per Kanye West per la t-shirt contro Black lives matter | il primo sponsor lo scarica

Leggi su open.online

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Dopo il caso scoppiato per la t-con scritto «White» indossata dal rapperalla settimana della moda, Adidas è intenzionata a interrompere la partnership con il nuovo marchio del cantante, Yeezy. Nell’annuncio il brand non menziona esplicitamente l’episodio avvenuto a Parigi, ma ha riferito che sta rivedendo la collaborazione. Una decisione che arriva a seguito dei «ripetuti sforzi per risolvere privatamente la situazione», ha spiegato Adidas alla Bbc. Non si è fatta attendere la replica diche con un post su Instagram, poi cancellato, aveva scritto tutto maiuscolo «Fanc*** Adidas, sono io Adidas, loro hanno violato e rubato le mie creazioni». La partnership quasi decennale tra Adidas eè in realtà tesa da ...