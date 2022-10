Great Nnachi | la giovane promessa dell’atletica ottiene la cittadinanza italiana

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Da oggipuò gareggiare a nome dell’Italia nelle competizioni internazionali: la giovanissima atleta,del salto con l’asta, si è vista recapitare ieri dal Comune di Beinasco, nel sud-ovest di Torino, il certificato che attesta la sua: è nata nel nostro Paese da genitori nigeriani, ma soltanto al compimento della maggiore età ha potuto vedersi riconosciuti i diritti garantiti a ogni cittadino italiano: fino a poco tempo fa era considerata per la legge un’atleta straniera residente in Piemonte. Ma oggi può iniziare a sognare le Olimpiadi “indossando la maglia azzurra”, come ha dichiarato in passato di voler fare. A 14 anni ha vinto il titolo tricolore giovanile nel salto con l’asta, per poi andare oltre quota 3,70 – record italiano – andando vicina al record ...

Open

"Ci sono giorni in cui non so neanche più chi sono" scuoteva la testa sconfortata qualche settimana fa. Il tanto atteso documento che certifica la cittadinanza ieri è finalmente arrivato e quindi adesso la talentuosa atleta che si è messa in luce nel salto con l'asta e nella velocità può ...Per poter registrare i suoi record sotto la bandiera italiana, la Federazione di atletica leggera (Fidal) è stata costretta ad aggiornare il proprio regolamento. Perché, nonostante sia nata in Italia e gareggi nelle competizioni nazionali, fino a poche settimane fa agli occhi della legge non era altro che un'atleta straniera residente in Piemonte. Dal ... Great Nnachi è cittadina italiana, finisce l’attesa di 18 anni della campionessa azzurra di salto con l’asta Great Nnachi è italiana, è nata a Torino nel 2004, già a 14 anni ha iniziato a vincere a livello giovanili nel salto in alto, per lei sono state ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...