Grande Fratello Vip | lo sfogo di Ginevra Lamborgnini dopo la diretta | Ho compreso il mio errore

(Di venerdì 7 ottobre 2022)Lamborghini torna sui socialla puntata per raccontare ai suoi fan il dolore provatola squalifica dalVip.

Alberto De Pisis, confessione notturna ad Antonella Fiordelisi su Edoardo Donnamaria Alberto De Pisis, dopo aver ammesso durante la sesta puntata delVip 2022 , di avere un forte interesse per Edoardo Donnamaria il quale, a sua volta, ha ribadito di avere occhi solo per Antonella Fiordelisi chiedendo scusa ad Alberto se, con qualche ...Unamicomaestro e sempre umile e riconoscente. Grazie ...Una puntata molto difficile. Complicata. Il Grande Fratello Vip, giovedì 6 ottobre, vede consumarsi in studio l'ennesimo strappo: Sara Manfuso sembra arrampicarsi sugli specchi e alla fine litiga con ...Si è trattata di una puntata ricca di emozioni quella del 6 ottobre del “Grande Fratello Vip“, il reality show trasmesso su Canale 5. Si è ritornato a parlare nuovamente del caso legato a ...