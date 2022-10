Grande Fratello Vip | la lettera di Marco Bellavia | “Io nel letto a leccarmi le ferite | voi agghindati in tv”

(Di venerdì 7 ottobre 2022)Vip, ladiai concorrenti La puntata delVip di ieri, giovedì 6 ottobre 2022, si è aperta con unadiper i concorrenti. Prima però il conduttore del reality, Alfonso Signorini, ha informato gli spettatori sulle condizioni di salute dell’ex gieffino e ha fatto sapere che appena potrà, tornerà in studio: “ci sta seguendo. So che prestissimo sarai da noi e noi con questo applauso vogliamo darti un abbraccio calorosissimo. Questa sera è in arrivo una novità molto importante,– adesso che sta un po’ meglio – ha avuto modo di riflettere. Ha voluto scrivere unarivolta ai suoi ...

Il triangolo tra Edoardo Donnamaria , Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis è stato al centro del dibattito nella puntata delVip di questa sera. Alfonso Signorini ha mostrato ai concorrenti un filmato in cui il volto di Forum è apparso molto vicino a entrambi i coinquilini, tanto che con l'atleta è ...E io non ci casco nella tua retorica' Poi ancora: 'Avresti dovuto trovare una scusa più plausibile per uscire dalla Casa delVip'. Il pubblico in studio si esalta, applaude le parole ...E allora Massimo sventola la bandiera ... «Muore papà, muore Cecco; muore mia sorella, muore Lovati; muore mio fratello Maurizio, poi Giorgio, poi Wilson. A tutte le morti della mia famiglia sono ...Il caso Bellavia, fragile concorrente bullizzato al Grande Fratello, e la morale alternata di certi sponsor che danno lezioni di comportamento ...