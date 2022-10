Grande Fratello Vip | Ignazio Moser commenta ironico il possibile flirt tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini

Dopo la squalifica al Gf Vip , Ginevra Lamborghini non aveva ancora avuto modo di incontrarli. In giardino, Lamborghini ha così potuto salutare tutti, in particolare Antonino Spinalbese , con il quale ...Marco Bellavia: quando il confronto con i concorrenti delVip Sabato 1° ottobre, Marco Bellavia ha abbandonato la casa delVip 2022 . Nella puntata andata in onda lunedì 3 ottobre sono stati presi alcuni provvedimenti, tra ...A queste vippone ha mostrato tutto il suo disappunto nei confronti di Pamela Prati. Giaele ha spiegato che stava andando a dormire ma poi ha sentito Patrizia urlare e le è passato il… Leggi ...La bella e giovane influencer Antonella Fiordelisi scoppia in lacrime nel posta puntata del Grande Fratello Vip 2022 con Alfonso Signorini ...