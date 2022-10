Governo | Zan | ' Baldassarre ministro? Destra mostra suo vero volto'

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Lail suo. Il loroobiettivo è sempre quello: colpire i diritti come Orban. Faremo una dura opposizione. #ddlzan". Lo scrive su twitter Alessandro Zan del Pd postando un titolo in cui si legge: 'Per la Natalità spunta la leghista, paladina pro life e grande oppositrice del ddl Zan'.

provitaefamiglia.it

Di necessità virtù cosa che, come del resto riguarda ilche quasi trionfalmente si prepara ... grande ambizioso progetto, come fece Enrico Letta, parlando del ddled altre amenità proprie ...Di necessità virtù cosa che, come del resto riguarda ilche quasi trionfalmente si prepara ... grande ambizioso progetto, come fece Enrico Letta, parlando del ddled altre amenità proprie ... Nuovo Governo, scuola, aborto e Ddl Zan - Rivedi la 2a puntata di "Restiamo Liberi" Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “La destra mostra il suo vero volto. Il loro vero obiettivo è sempre quello: colpire i diritti come Orban. Faremo una dura opposizione. #ddlzan”. Lo scrive su twitter Alessa ...Un piano triennale per combattere “tutte le forme di intolleranza e discriminazione” assolutamente vincolante. Questo vuol dire che l'imminente nuovo esecutivo potrà stralciarlo.