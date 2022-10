Gli speciali Awards di TheFork con i suggerimenti per diventare un nuovo indirizzo gourmet

Leggi su panorama

(Di venerdì 7 ottobre 2022), l’app che ha rivoluzionato il mondo del food, compie 15 anni dal suo esordio come piattaforma per le prenotazioni online di ristoranti in Europa e Australia, in qualsiasi momento si desideri. Un servizio che facilita gli utenti nella ricerca, dagli indirizzi più esclusivi fino ai piccoli locali e alle recenti aperture, con il beneficio aggiuntivo di consigli personalizzati e puntuali; un business che ha digitalizzato le prenotazioni per oltre 60.000 indirizzi. «È stato un percorso incredibile e sono emozionato per tutto ciò che il futuro ci riserva.si è trasformato da una piccola start-up nel protagonista trainante del booking online dei ristoranti, guidando la digitalizzazione di un intero settore e sostenendo le piccole imprese. Continueremo a supportare l’industria della ristorazione in tutto il mondo portando sempre più clienti ...