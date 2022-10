Giovagnoni Sirm | Oggi vera sfida è formare il radiologo del futuro

Leggi su iltempo

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) - "Ildella radiologia è strettamente legato all'innovazione tecnologica, all'evoluzione dei computer quantici che modificheranno tutto l'approccio al sistema digitale. Per questo motivo dobbiamo essere pronti ad affrontare un'ulteriore: la formazione di un 'nuovo', un nuovo professionista che dovrà essere in grado di gestire le tecnologie legate all'intelligenza artificiale, che consentono ormai di passare dalla diagnosi alla terapia con maggiore precisione e competenza". Lo spiega all'Adnkronos Salute Andrea, eletto presidente della Società italiana di radiologia medica e interventistica per il biennio 2023-24, a margine del 50° Congresso nazionaledal titolo 'Nel presente e nel', in corso a Roma dal 6 al 9 ...