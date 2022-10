GF Vip | Alberto De Pisis confessa quello che gli ha detto Edoardo Donnamaria | «Sessualmente ti piaccio | vorresti sc0pare con me» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 7 ottobre 2022)massaggia(Us Endemol Shine) La puntata del Grande Fratello Vip ha dato uno scossone al “triangolo” traDe, Antonella Fiordelisi ed. Nelle scorse ore,si è infatti confrontato con Antonella riguardo al suo rapporto cone, anche se le ha dato il suo benestare per continuare la conoscenza con il ragazzo di Forum, ha parlato di una strana provocazione ricevuta dal coinquilino. Subito dopo la diretta,ha sentito l’esigenza di chiarirsi con Antonella, ribadendo di essere davvero interessato a lui, ragion per cui è rimasto spiazzato dal bacio sulla guancia che gli ha dato: “Se me lo desse Antonino, di cui non me ne frega un cazz0… Mi piace molto personalmente, ci ...