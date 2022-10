GF Vip 7 | nuova pesantissima accusa a Marco Bellavia | sarà vero? – VIDEO

Today.it

Giulia Salemi potrebbe diventare opinionista nella prossima edizione del GFma anche in quella attuale. Magari a dicembre, quando Sonia Bruganelli si prenderà qualche giorno di ferie come ...Rosalinda Cannavò è stata di recente protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, ...possa fornire una buona prova per cercare di lottare nella parte alta della classifica di questa... Gf Vip, il riassunto della sesta puntata. Caso Bellavia, litigi e nomination Il caso Bellavia, che ha scosso l’intera Casa del “Grande Fratello Vip”, ha messo in una posizione scomoda soprattutto Gegia. Le sue affermazioni contro Marco Bellavia sono state criticate ...Chanel Totti e la madre: due gocce d'acqua. E' ormai innegabile la netta somiglianza fra Chanel e mamma Ilary che, col passare del tempo, si affina nacora di più. Soprattutto ...