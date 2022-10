(Di venerdì 7 ottobre 2022) (Adnkronos) – Le compagnie delledahanno investito e stanno investendo miliardi per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale e quindi la riduzione delle emissioni di Co2 del 40%il 2030 rispetto ai livelli del 2008e di arrivare a zero emissioniil 2050. Ed i risultati sonosempre più “verdi”, con consumi ridotti e progressivo uso di combustibili sempre più puliti. La prima nave alimentata a Gnl (gas naturale liquefatto) è in attività dal 2018 edilil Gnl alimenterà più delladella. E’ quanto riferiscono all’Adnkronos fonti di Clia, l’associazione internazionale delle compagnie crocieristiche. Il Gnl è un combustibile di transizione perché ...

Adnkronos

... lo ripeto, un terzo delche veniva importato dalla Russia". "Una roba gigantesca che potrebbe farsi solo a Gioia Tauro, il porto più grande d'Italia, dove ledi una certa dimensione ...... tecnicamente di proprietà del miliardario del petrolio e delEduard Khudainatov , ma che si ... I cambi di bandiera non significano che leviaggeranno verso quei Paesi lontani. Per esempio, due ... Gas, navi da crociera 'più pulite' con il Gnl su metà nuova flotta entro il 2027 Alfa Laval sarà il partner tecnologico nel progetto congiunto avviato dal Global Center for Maritime Decarbonisation (GCMD), Oil and Gas ...Il Consiglio europeo ha comunicato di aver trovato un accordo per bloccare il trasporto marittimo di greggio e prodotti raffinati russi oltre un certo prezzo nei paesi fuori dall’aria Ue. Nelle stesse ...