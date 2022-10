Garanzini | Spalletti ha trasformato l’addio dei big in punto di forza | ora lo spogliatoio segue un solo capo

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Nel suo Napoli Lucianoha compiuto unlavoro, scrive Gigisu La Stampa. L’allenatore del Napoli è riuscito a rendere undidei big nel mercato estivo, creando unoche ascolta eun, il tecnico, apsi dice convinto del fatto che, quest’anno, il Napoli potrebbe far saltare il campo. Non: è anche certo che, stavolta,non avrà momenti di pausa come quelli che gli sono già capitati in passato. Il Napoli è la grande bellezza della Champions: una squadra divertente, concreta e determinata, che non sembra mai in affanno.la descrive ...

Un Napoli da non credere che ci ha messo facilità, brillantezza e irresistibilità di una manovra, raggiungendo in tante occasioni i vertici della perfezione Scrivesulla Stampa commentando la serata di Champions e la partita tra il Napoli e il Liverpool che è terminata 4 - 1, ma poteva andare ancora peggio per gli uomini di Klopp se solo gli azzurri ... Il Napoli prende letteralmente a pallonate l'Ajax e Spalletti sfata i luoghi comuni di un calcio italiano che "tiene" e difende il risultato. Eppure, i tempi dedicati nei post gara non sembrano tener ...Oh mamma mamma mamma cantano i tifosi del Napoli. In vantaggio di due gol in trasferta, gli azzurri non hanno gestito il risultato ...