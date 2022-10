(Di venerdì 7 ottobre 2022) La scrittrice: "Vorrei che la società si stupisse per Totti e Blasi non per chi resta legato. Come i miei ex molto presenti con la bimba"

la Repubblica

...99/settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche"È...Chiara, scrittrice, autrice, tra pochi giorni partirà con la seconda serie del suo podcast "Gli slegati", appunto, famiglie allargate, amori che si trasformano come il suo e quello tra l'... Gamberale “È possibile separarsi e stare vicini. La mia famiglia l’ha fatto" La scrittrice: "Vorrei che la società si stupisse per Totti e Blasi non per chi resta legato. Come i miei ex molto presenti con la bimba" ...