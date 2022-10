Galtier | «Il calendario è folle I giocatori si chiedono se riusciranno ad arrivare ai Mondiali»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Oggi l’allenatore del Psg, Christophe, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro il Reims, valida per la decima giornata di Ligue 1. Il Psg viene dal pareggio contro il Benfica in Champions League.ha annunciato che la squadra si recherà a Reims in autobus. L’allenatore cede alla polemica sulla questione ambientale, che in Francia ha tenuto banco per settimane. “Ci andremo in autobus. Lo faremo, anche se i ragazzi si stancheranno. È vicino a casa nostra, staremo bene con il nostro autobus”. Aè stato chiesto come sta Gianluigi Donnarumma dopo la partita col Benfica. “Gigio funziona bene, nessuno è impermeabile alle critiche, nessuno è insensibile a questo. È rimasto concentrato sul suo lavoro, ha cercato di rafforzare i suoi punti di forza, di eliminare alcuni punti deboli. Non ho visto niente ...