Gabbani live a Roma | ' Emozione senza età'

... cantautore, artista a tutto giro che ha di recente sperimentato anche tv (Ci vuole un fiore su Rai1) e cinema (attore in La donna per me di Marco Martani),ha pubblicato i videoclipdei ...... e a livello di emozioni - dice all'Adnkronos il cantautore - Io sono romantico, un sentimentale e mi interessa anche quel punto di vista'),sottolinea che anche quello di Roma sarà 'un...Francesco Gabbani arriva a Roma. Dopo il Forum di Assago, la due date del cantautore toscano l'8 ottobre sarà al Palazzo dello Sport. «È sempre un'emozione incontrare ...Saranno dei concerti veri e propri, con al centro la musica, le canzoni, la condivisione con il pubblico ed è una scelta voluta perchè mi piace l’idea di andare alla sostanza, di non puntare ad effett ...