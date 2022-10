Furgone per trasporto disabili finisce sotto un tir sulla A4 | ci sono 6 morti

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Incidente fatale nel tratto a tre corsie dell’autostrada A4 all’altezza del casello di San Donà di Piave tra l’entrata e l’uscita dello svincolo di Trieste: unha tamponato violentemente un autoarticolato, a bordo c’erano sette persone, sei delle qualimorte. Deceduto l’autista, Massimo Pironi, sindaco di Riccione dal 2009 al 2014: con lui viaggiavano cinque persone affette da sindrome di Down, appartenenti all’Associazione Cen.tr.o.21 che si occupa di assistenza a giovani. Il gruppo viaggiava da Riccione verso il Friuli: Pironi era volontario presso l’associazione e aveva intensificato la sua attività di assistenza. C’è un solo sopravvissuto, portato in condizioni gravi all’ospedale di Mestre. La dinamica dell’incidente pare chiara: è avvenuto nella corsia centrale, dove il tir era fermo in coda. Pironi non si è ...

