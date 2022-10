Mediagol.it

Laè una squadra molto solida in difesa, sono bravi sulle palle inattive e in contrattacco, ... -Italpress - . pc/red 06 - Ott - 22 12:22 6 ottobre 2022... Pairetto di Nichelino (Pagliardini - D'Ascanio)- Palermo arbitro: Manganiello di Pinerolo ... ore 16.15) arbitro: Meraviglia di Pistoia (Preti - Fontemurato) -LivePhotoSport - . glb/red ... FOTO Ternana-Palermo, i rosanero in partenza dallo stadio “Renzo Barbera” (Gallery) Il “Maestro” è stato allenatore di entrambe le formazioni ed in tutte e due ha lasciato un segno importante Fra le curiosità della sfida fra Ternana e Palermo è che le due squadre sono legate dalla fi ...“Esistono profonde analogie tra questa Ternana , che seguo con attenzione per il grande affetto che mi lega da un ventennio alla tifoseria ...