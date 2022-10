Fiumicino | “Marciapiedi ostruiti e opere che non seguono un senso logico” | lo sfogo di un residente

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 7 ottobre 2022)– “Passaggi, strisce pedonali che nonun… Come fanno i pedoni a muoversi per la città?” Questo lodi Fernando Magni, undiche, in una lettera inviata al ilfaroonline.it segnala alcune criticità che riguardano il nostro territorio. “Ultimamente – si legge nella lettera – si vede in giro un gran fermento per la realizzazione di lavori pubblici e interventi che riguardano la viabilità sul nostro territorio . Eppure, non posso fare a meno di chiedermi perché non si pensa alla modalità con cui sono stati realizzati precedenti lavori. Su alcuni, infatti, il passaggio è completamente ostruito: quello in via Portuense, lungo la strada che costeggia il Comune, è per ...