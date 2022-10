(Di venerdì 7 ottobre 2022) FIRENZE - Èin Scozia dopo la vittoria ottenuta dallasul campoHearts . In discussione non c'è il risultato, un netto 3 - 0 in favore dei viola , ma le condizioni in cui la ...

Corriere dello Sport

FIRENZE - Èin Scozia dopo la vittoria ottenuta dallasul campo degli Hearts . In discussione non c'è il risultato, un netto 3 - 0 in favore dei viola , ma le condizioni in cui la squadra di ...... Udinese 19; Lazio e Milan 17; Roma 16; Juventus 13; Sassuolo e Inter 12; Torino 10;9; ... Dove tutto sta girando senza intoppi: la bellezza tecnica del gol di Beto è pari alla vis... Fiorentina, polemica furiosa degli scozzesi: “Spogliatoi lasciati nel caos” FIRENZE - È polemica in Scozia dopo la vittoria ottenuta dalla Fiorentina sul campo degli Hearts. In discussione non c'è il risultato, un netto 3-0 in favore dei viola, ma le condizioni in cui la ...Serie A, scoppia un’incredibile polemica: Deve intervenire subito il Governo!. Parole molto forti dopo i fatti accaduti domenica Non ha usato mezze misure il direttore generale della Fiorentina Joe Ba ...