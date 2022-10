Fiorentina-Lazio anche sul mercato | è duello per un terzino sinistro

(Di venerdì 7 ottobre 2022) La Gazzetta dello Sport riporta una notizia diche riguarda lae la, prossime avversarie in campionato. I club infatti...

...00 Salernitana PreMatch Spezia Domenica 30 Ottobre 2022 - 18:00PreMatch Salernitana Sabato 5 Novembre 2022 - 15:00 Salernitana PreMatch Cremonese Mercoledì 9 Novembre 2022 - 20:45......30 Sassuolo PreMatch Sampdoria Domenica 8 Gennaio 2023 - 15:00PreMatch Sassuolo Domenica 15 Gennaio 2023 - 15:00 Sassuolo PreMatchDomenica 22 Gennaio 2023 - 15:00 Monza PreMatch ...Fiorentina - Lazio è alle porte, lunedì l'Artemio Franchi illuminerà un match che sarà molto decisivo per quel che riguarda l'inizio del campionao ...Dopo il pareggio con lo Sturm Graz in Europa League, Maurizio Sarri oggi ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra. La Lazio tornerà ad allenarsi domani in vista della gara con la Fiorentina di ...