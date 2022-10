Fenomeno baby gang | più risse e bullismo | meno furti e rapine - Covid e social hanno influito

SulPanaro

Sembrano i titoli di film thriller o polizieschi e, invece, sono i nomi con cui si identificano legang di ragazzi di seconda generazione di Milano. La capitale del, secondo la mappa ...Secondo uno studio, i gruppi sono formati in media da una decina di componenti, maschi e tra i 15 e i 17 anni. Più presenti nel Nord e più strutturate al ... San Felice, conferenza sul fenomeno baby gang dopo gli episodi di violenza nella Bassa Il Centro di ricerca Transcrime dell'Università Cattolica, con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e quello per la Giustizia Minorile, ha tracciato la prima mappa delle baby gang in Italia. Il tr ...Con un’abitudine costante, che abbiamo visto nelle faide dei trapper — emblematica in Lombardia quella tra le gang di «Simba la Rue» e «Baby Touché» —: filmare tutto il possibile e ...