F1 | Red Bull nella bufera | lo scandalo che ridà speranza alla Ferrari

Leggi su chenews

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il circus della F1 è stato investito di un nuovo caso che ha gettato molte ombre sull’operato di RedRacing e Aston Martin. Ecco cosa potrebbe accadere in casa. Fasi delicatissime in pista per l’assegnazione dei titoli mondiali 2022, ma anchestanza dei bottoni della FIA. Sotto la lente d’ingrandimento due importanti squadre che avrebbero sfondato il limite di spesa. La RedRacing ha vinto il mondiale piloti nel 2021 e si appresta a conquistare entrambi i riconoscimenti iridati in questa annata. L’Aston Martin non ha avuto le medesime fortune sul piano sportivo, ma in misura minore avrebbe comunque sforato il budget cap. Naturalmente si tratterebbe di una forma di doping finanziario che avrebbe anche potuto spostare i valori di forza. F1Red ...