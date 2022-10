F1 GP Giappone 2022 | Perez | “Miglior pista del mondo | siamo a nostro agio sul bagnato”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Sergioha parlato ai microfoni di Sky Sports al termine delle prove libere del GP deldi Formula 1: “Questo meteo è un peccato per i fan, ma domani dovrebbe essere meglio e speriamo che ci sia tanta azione. Le previsioni per domenica sono contrastanti, mariusciti ad andare bene in queste condizioni. Questaè sempre una sfida e collo è ancora di più. A mio avviso è ladelin queste condizioni, sappiamo cosa fare e dovrebbe essere un bene“. SportFace.

TV A PAGAMENTO " Il canale tematico Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno la diretta integrale delle qualifiche e del terzo turno di prove libere del Gran Premio di. I possessori di Sky Q potranno godersi la medesima programmazione anche su Sky Sport 4K (213) .LA CRONACA DELLA FP1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1SUZUKA - Mercedes fa la voce grossa nella seconda sessione di prove libere del GP del Giappone: non si ripete Fernando Alonso, al comando nella prima sessione, ma il miglior tempo lo stampa George ...SUZUKA - La seconda sessione di prove libere del GP del Giappone regala ancora soprese: davanti a tutti, infatti, non ci sono Red Bull o Ferrari, così come non si ripete Fernando Alonso, al comando ...