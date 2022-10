Europa League | Sturm Graz-Lazio 0-0 | gli highlights | VIDEO

La classifica del gruppo C diadesso vede la formazione andalusa a punteggio pieno e con 5 lunghezze di vantaggio nei confronti del Ludogorets che ha strappato solamente un pareggio in ...Notte diamara per la Roma che all'Olimpico cade 2 a 1 contro il Betis Siviglia. Per la squadra di José Mourinho sembrava che sotto il cielo stellato della Capitale le cose potessero andare bene ...Questa è come appariva ieri piazza del Popolo, in occasione del match fra la Roma e la squadra di Siviglia Real Betis Balompié per la partita di Europa League. Una discarica a cielo aperto. A terra, ..."Mou, una beffa", titola stamane in apertura il Corriere dello Sport. Serata stregata per la Roma: Dybala illude l'Olimpico, poi l'uno-due del Betis: giallorossi terzi nel proprio girone di Europa Lea ...