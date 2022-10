Eurolega basket | prima giornata | programma e diretta tv del venerdì

In serata, poi, calcio e, con il ritorno della Virtus Bologna in. Di seguito il programma completo.L'orario e le indicazioni per vedere in diretta Virtus Segafredo Bologna - AS Monaco , sfida valida come prima giornata dell'2022/2023 di. Dopo i primi minuti di stagione con l'inizio del campionato, comincia anche la competizione europea più importante, con il grande ritorno delle Vu Nere di coach Scariolo:...Iffe Lundberg, nuovo acquisto estivo della Virtus Bologna, è pronto per il debutto in EuroLeague con la maglia bianconera: stasera arriva l'AS Monaco di Mike James, una formazione ..."Siamo convinti che saremo competitivi per raggiungere questo sogno che hanno tutte le 18 squadre e cioè arrivare ai playoff".