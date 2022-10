Estrazioni Eurojackpot di Ottobre 2022

EstrazioneLeoggi contano un gran numero di adesioni. Si gioca in 18 Paesi Europei, la raccolta delle scommesse è quindi molto estesa. Inoltre in palio ci sono 12 categorie di vincita, ...L', nato ufficialmente nel mese di marzo del 2012, è il primo gioco con un montepremi ... Se dopo un certo numero diviene superata la somma di 120 milioni di euro, la parte ...Eurojackpot, numeri vincenti estrazione di oggi venerdì 7 ottobre e quote del concorso numero 67/2022. Estrazioni in diretta in Europa, vincite Eurojackpot ...Eurojackpot oggi, la combinazione vincente e i due euronumeri relativi all'estrazione di venerdì 7 ottobre: montepremi da 49 milioni.