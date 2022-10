Ernaux ha raccontato tutto quello che siamo La ragazza del secolo scorso e i nostri segreti

scrive con il corpo, un corpo che è stato di figlia, di madre, di non - madre, di amante, di ... Un corpo venuto al mondo in sostituzione di un'altra bambina morta, come lei stessa ha(...... già allora Annieera un'icona per il pubblico letterario, una figura dai tratti quasi mitici di cui conosciamo ogni più recondito segreto, ogni svincolo esistenziale da lei, ...Parallelamente la scrittrice racconta come gli studi e la professione di insegnante da lei intrapresa (e che eserciterà fino al 2000) le abbiano permesso di affermarsi socialmente ma al tempo stesso l ...Annie Ernaux, Nobel per la letteratura: Lotterò sempre per i diritti dalla nostra corrispondente Anais Ginori Annie Ernaux (ansa) Stoccolma ha premiato la scrittrice francese. E lei commenta: Un risca ...