Elezioni | Meloni scherza con i giornalisti all' uscita da Montecirio | Domani vi libero

la Repubblica

Vedi Anche, la premier francese Borne: 'Saremo attenti al rispetto dei valori europei su diritti umani e aborto' Ma non è soloa usare parole incisive. Nel pomeriggio, dalla riunione ..."Domani ci siete No, domani vi libero. Buonasera" commenta la leader di Fratelli d'Italia Giorgiascherzando con i giornalisti che la stavano aspettando fuori da Montecitorio. 7 ottobre 2022 Governo dopo le elezioni, Draghi: "In Europa non ci sono preoccupazioni". Mattarella: "Italia sa badare a se stessa" "Vogliamo lavorare con Roma ma vigileremo su rispetto diritti e libertà”, aveva detto la ministra francese Boone. La leader Fdi va su tutte le furie, le ...«Do un giudizio molto positivo di Giorgia Meloni premier in pectore», lo ha dichiarato il celebre chef Carlo Cracco intervistato da Klaus Davi a margine della prima Verticale di Ornellaia Bianco tenut ...