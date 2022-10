Elettrodomestici | quali consumano di più? Ecco come incidono sulla bolletta

Leggi su chenews

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Tempi difficili, tempi di notti insonni per le famiglie italiane, a causa dei rincari energetici che ci stringonoun nodo alla gola. E’ bene capirerisparmiare in casa esono glichedi. Alcuni comunistanno facendo salire in modo spasmodico ladella luce, contribuendo in larga a parte a peggiorare una situazione già gravemente compromessa dalle nefaste contingenze economiche-finanziarie globali.cosa devi sapere per ridurre al minimo il consumo di energia nel tuo appartamento. fonte foto: AdobeStockLa famiglia media in Italia, ovvero 4 persone, può arrivare a spendere oggi oltre 400 euro al mese in elettricità per alimentare i propri ...