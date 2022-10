Dotazioni invernali - Le calze da neve sono ufficialmente equiparate alle catene

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Decisivo passo in avanti verso la piena e formale equiparazione delle cosiddettedae pneumatici. La direzione generale della Motorizzazione civile del ministero dei Trasporti ha infatti deciso di adeguare alla nuova norma tecnica internazionale emanata nel 2020 la UNI EN 16662-1 che si applica indipendentemente dal materiale utilizzato per realizzare i dispositivi anti- il decreto ministeriale del 10 maggio 2011 che disciplina i Dispositivi supplementari di aderenza, i cosiddetti Dsa, fermo alla norma tecnica precedente, la UNI 11313 emanata nel 2010, che invece si applicava solo ai dispositivi d'acciaio. "Il Mims", spiega a Quattroruote Pasquale D'Anzi, direttore generale della Motorizzazione civile, "ha ravvisato la necessità di adeguare le prescrizioni del ...

