Donato Bilancia | la storia vera del serial killer dei record | Dalla tragica infanzia agli omicidi seriali

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 7 ottobre 2022) La vita, o meglio, le tre vite di, l’uomo che terrorizzò la Liguria, questa serà sarà in onda su Rai 2 Questa sera Rai 2 trasmetterà il documentario sulla vita di uno deiitaliani più prolifici , che terrorizzò Genova e la Liguria sul finire degli anni Novanta:. Sei mesi l’arco temporale in cui ha agito, un periodo che lui stesso ha definito “la mia consecutio temporum” , dal 15 ottobre 1997 al 20 aprile 1998. 17 in tutto le sue vittime, 9 uomini e 8 donne: un, seppur triste, di persone uccise in un arco di tempo così breve.: chi era ildeiNato a Potenza in una famiglia molto ...