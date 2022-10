Italia Oggi

Altri passi avanti verso la. Margrethe Vestager, commissaria per l'antitrust, non ha ancora detto mezza parola sui 200 miliardi stanziati dalla Germania per fare fronte al caro gas: una mossa unilaterale di ...A differenza della Comunità, l'Unione prevedeva la stesura di norme precise che stabilivano una netta divisione dei poteri tra le varie Istituzioni e per la prima volta si creò una ... DisUnione europea: Vestager spiazzata dai 200 mld tedeschi per il gas, mentre la Polonia chiede di avere bombe atomiche - ItaliaOggi.it Altri passi avanti verso la DisUnione europea. Margrethe Vestager, commissaria per l'antitrust, non ha ancora detto mezza parola sui 200 ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni sul vostro dispositivo, come gli ID univoci nei cookie al fine di trattare i dati personali. È possibile accettare e gestire le vostre sc ...