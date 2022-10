Discarica rifiuti scoperta a Varcaturo | animali da cortile al pascolo tra i rifiuti

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Operazione a largo raggio volto al contrasto dell’inquinamento ambientale su input della Procura della Repubblica di Napoli Nord. Il blitz è avvenuto un’area demaniale di(nel Comune di Giugliano) dove i Carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi dei forestali di Pozzuoli e al personale dell’Asl veterinaria Napoli nord hanno denunciato un uomo del posto. Era stata realizzata una vera e propriaa cielo aperto in un’area demaniale sottoposta a vincolo paesaggistico della quale aveva l’accesso esclusivo. In un’area – di circa 23mila metri quadrati – i militari hanno rinvenuto e sequestrato 200 metri cubi dispeciali tra lastre di amianto, carcasse di roulotte, televisori, lavatrici, condizionatori, pneumatici, materiale edile, sanitari, ...

Agenzia ANSA

