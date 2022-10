Da quelle a ruota di pelle alla longuette Anni 90 | dalle pencil skirt preziose a quelle dai volumi balloon

Leggi su amica

(Di venerdì 7 ottobre 2022) È il momento della gonna midi autunno 2022. Ovvero è la stagione perfetta per indossarla declinata in tante versioni diverse. Prendendo ispirazionepasserelle autunno inverno 2022/23 delle grandi griffes, ecco quali sono le tendenze più forti e i modelli imperdibili. Ma soprattutto come abbinare questo capo ultra femminile in modo insolito e fresco. Gonne a fior diTra i modelli di punta della stagione fredda c’è sicuramente la gonna adi. Il brand Bottega Veneta l’ha portata in passerella puntando sul colore e su una sottogonna di frange en pendant. Facendo dilagare la mania. Quello che era un capo romantico e ultra femminile diventa così più contemporaneo e interessante. Da indossare di giorno, anche per andare al lavoro. Soprattutto se indossato con un maglione in nuance neutra e delle ...