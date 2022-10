«Da Mosca nessuna minaccia nucleare imminente» | la Casa Bianca corregge il tiro dopo le frasi di Biden

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Gli Stati Uniti non hanno alcuna indicazione della necessità di cambiare la propria «postura». Così la portavoce dellaKarine Jean-Pierre ha rassicurato a seguito dell’allarme «apocalisse» lanciato dal presidente americano. «Non abbiamo indicazioni che la Russia si stia preparando ad usare l’armama la retorica di Putin è da irresponsabili e rischia di creare un’escalation», ha precisato a bordo dell’Air Force One che sta portando il presidente Joein Maryland.questa notte ha riferito che il suo avvertimento deriva dal fatto che il presidente russo «non stia scherzando» e che «la suadi usare le armi nucleari è reale». Affermazione che la...

cortesia di facciata per i vincitori oppressi da parte degli oppressori. Visibili sullo ...sono la guerra in Ucraina e la repressione interna portata avanti meticolosamente dal governo di...Il chiarimento su Biden e "l'Apocalisse nucleare" La Casa Bianca ci ha tenuto a ribadire che le minacce e "la retorica" di un'intensificazione su larga scala dinon intimidisce gli Stati Uniti. ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Bene Mattarella, rappresentati da sue parole. Non ho sentito Macron . – Credo che qualunque italiano possa sentirsi rappresentato dalla segnalazione del fatto che l’Italia, come ha correttamente detto ...