Cristiana Capotondi | il lieto annuncio dell’attrice e il ‘grazie’ ad Andrea Pezzi

ha partecipato alla seconda edizione dell'Accademia della Stella, evento di Negroni, in cui si parla dei nuovi talenti e del videomaking. All'evento è stata una vera "stella" al ...... autrice, tra pochi giorni partirà con la seconda serie del suo podcast "Gli slegati", appunto, famiglie allargate, amori che si trasformano come il suo e quello tra l'attricee l'...Per l’occasione, Cristiana Capotondi ha scelto di sfoggiare un look trendy, di influenza minimal chic, per cui si è sempre contraddistinta: maglioncino leggero e gonna lunga, fin quasi alla ...A 20 giorni dal parto Cristiana Capotondi fa la sua prima uscita pubblica e se non avesse detto che è diventata mamma nessuno si sarebbe accorto che il suo corpo è cambiato. Sempre così riservata Cris ...