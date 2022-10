Crisi in Iran | il gesto della eurodeputata è clamoroso – VIDEO

ISPI

L'evento si è svolto nel bel mezzo delle continue proteste che stanno accadendo in, nate in risposta alla morte della ventiduenne Mahsa Amini , arrestata per aver presumibilmente violato il ...Ma mostrano i muscoli per nascondere la loro. A differenza del 2009 e dei cicli successivi di mobilitazione popolare che hanno attraversato l', stavolta il movimento ha catalizzato una ... Iran: le proteste puntano al cuore del regime Quasi un centinaio di morti con le proteste in Iran seguite al decesso di una giovane donna in custodia. Effetti anche sul petrolio.Intervengono: Paolo Guerrieri (Economista), Federico Niglia (Professore di Storia delle Relazioni Internazionali all’Università di Perugia), Alberto Toscano (Scrittore e storico) in collegamento da Pa ...