Covid | 3 430 nuovi casi oggi nel Lazio e 3 morti | i dati dalle Asl

(Di venerdì 7 ottobre 2022). Torna puntale l’appuntamento con il monitoraggio giornaliero dei. Con l’avvicinarsi della stagione fredda cresce la preoccupazione degli esperti che raccomandano di vaccinarsi non solo contro ilma anche contro l’nfluenza che quest’anno sembrerebbe presentarsi nella sua forma maggiormente severa. A proposito di influenza, è partita nella campagna vaccinale alla quale hanno aderito circa il 70% dei pediatri. Leggi ache:, in arrivo una nuova ondata in Italia, è allarme in quattro Regioni. Gli esperti: ‘Non siamo pronti’: idi7 ottobre Per quel che riguarda propriamente l’andamento della curva epidemiologica,nela ...

Il tasso di positività è al 11,3%, in diminuzione rispetto al 12,4% di ieri. La Sicilia è all'undicesimo posto per contagi. La regione siciliana nel dashboard nazionale sull'andamento. (Adnkronos) – Sono 3.430 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 7 ottobre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti.