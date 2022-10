Consiglio europeo | Draghi | “Cambio di governo? C’è curiosità | no preoccupazione Politica estera dovrebbe essere invariata” – Il punto stampa

Lo ha detto il presidente delCharles Michel al termine dell'informale di Praga. 'Abbiamo udito minacce dirette o indirette sull'uso di armi militari. Ma ieri ed oggi abbiamo ...PRAGA - 'Sull'energia le cose si stanno muovendo, la commissione presenterà aluna proposta in cui i tre elementi, far diminuire i prezzi, solidarietà nel meccanismo, e un inizio di riforma del mercato di elettricità ci saranno'. Lo ha detto il presidente del ...Per sintetizzare il senso delle parole pronunciate a Praga da Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, il vertice della Comunità politica europea è stato un successo: la strada è tracciata e ...In ogni caso, la politica estera italiana dovrebbe restare “invariata”. Lo spiega il presidente del Consiglio Mario Draghi, a Praga al termine del Consiglio Europeo informale.