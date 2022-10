Conferenza stampa Gotti | «Contro la Lazio eravamo stanchi Palladino? Ha ridato entusiasmo al Monza»

Ufficio Stampa

Commenta per primo L'allenatore dell'Hellas Verona Gabriele Cioffi ha parlato inin vista della partita di domenica contro la Salernitana: ' Da quando ho firmato per il Verona ogni partita è determinante. Lo è ogni allenamento, a me onestamente non cambia nulla. ...E' una prova della verità per la Juve, a San Siro contro il Milan, a caccia della svolta stagionale dopo due vittorie consecutive. I rossoneri devono riscattare lo 0 - 3 contro il Chelsea , mentre i ... Diretta sulla pagina Facebook della Provincia Venerdì riunione di Giunta in sede: alle 12 conferenza stampa Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 07-10-2022 alle 14:37 sul giornale del 08 ottobre 2022 - 0 letture ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...