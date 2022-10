Clausola pro-Real Madrid per Haaland? Parla Guardiola

Ed è che così Guardiola s'è affrettato a dichiarare, nel post partita, che non c'è nessuna- Madrid nel suo contratto, come aveva invece affermato il Chiringuito qualche giorno fa . ...Commenta per primo Non c'è nessunaReal Madrid nel contratto di Erling Haaland con il Manchester City . Lo annuncia Pep Guardiola dopo la vittoria sul Copenaghen in Champions League: 'Non è vero. Non c'è nessuna...“Non è vero, non esiste nessuna clausola di rescissione né per il Real Madrid né per nessun’altra squadra. Che posso dire