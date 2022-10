Ciclismo su pista | Ganna tenta il Record dell’ora | data | orario | diretta tv e streaming

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Filippotornerà insabato 8 ottobre alle ore 20:00 al Velodromo di Grenchen, in Svizzera, perre il. Archiviata la deludente parentesi Mondiale, l’oro olimpico azzurro proverà a migliorare i 55,548 chilometri raggiunti dal britannico Dan Bigham lo scorso 19 agosto sulla stessaelvetica. Una corsa contro il tempo per, che cercherà di riportare in Italia questo storicoa trentotto anni di distanza da Francesco Moser. L’evento sarà trasmesso intv dalle 19:50 su Eurosport 1, oltre che ingrazie ad Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà in tempo reale iltivo di ...

... dalle 11 alle 18, in piazza Pierobon viene allestito un pump track, cioè unacon salite, ... Leggi i commenti: tutte le notizie 7 ottobre 2022Un tentativo che farà anche da 'riscaldamento' per i Mondiali disudella prossima settimana a Saint - Quentin - en - Yvelines, in Francia, dove vorrà difendere l'oro dell'inseguimento a squadre e provare a conquistare il suo quinto trionfo nell'...Domenica 9 ottobre prenderà il via la prima edizione di “Ride for Children”: la manifestazione dedicata alle due ruote e rivolta ai più giovani ideata da ...Stamattina brutta sorpresa per l'Amministrazione comunale di Sennori (e non solo). A pochissimi giorni dall'inaugurazione della pista ciclabile lunga tre chilometri, che percorre tutta la circonvallaz ...