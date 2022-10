Chiara Ferragni e Fedez si fotografano a letto senza veli E il web li stuzzica | “Terzo figlio in arrivo?”

Io Donna

Da sempre - ovvero da quando sono i Ferragnez -e Fedez flirtano con il mondo social. Condividendo ogni singolo istante (o quasi) della loro vita familiare: dai momenti delicati (quando Fedez ha scoperto di essere ammalato lo ha ...È il premio offerto dalla seconda edizione di "Forti Insieme", il progetto Pantene a sostegno delle imprese realizzato in collaborazione con la brand ambassadore con Moschino, la ... Chiara Ferragni, Vittoria e Matilda (il bulldog). I follower: «Poi chiedetevi perché i cani mordono i... Da sempre - ovvero da quando sono i Ferragnez - Chiara Ferragni e Fedez flirtano con il mondo social. Condividendo ogni singolo istante (o quasi) della loro ...Tra il mese della moda, la serie 'The Ferragnez' e l'avvicinarsi del festival musicale più importante in Italia, l'imprenditrice cremonese non si ferma mai. L'ultima apparizione nel pomeriggio di oggi ...