Casoli Aidaf | ‘fase complessa | tuttavia tra imprese c’è grande positività’

(Di venerdì 7 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Quando a Francescoproprietario di Elica spa (leader mondiale nella produzione di cappe d’aspirazione con ricavi per 541 mln di euro nel 2021, +19,6% e quotata al segmento Star di Borsa Italiana) e presidente di, l’associazione che raggruppa le piccole e grandi aziende familiari che da sole fanno il 16% del pil italiano, si chiede lo stato d’animo che aleggia tra le, la sua risposta è laconica: ‘è una tragedia, una valle di lacrime!. E’ sufficiente uno scambio di battute per comprendere che si tratti di una boutade, più che di una reale convinzione”. E’ quanto si legge in una nota. “La fase – spiegaai microfoni del quotidiano La Ragione – èma ne abbiamo già vissute tante in passato. La crisi del 2008 non è stata meno difficile. ...