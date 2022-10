Caso Boone | Giorgia Meloni sbotta contro la Francia | Smentisca la ministra

... Parigi smentisca" "Leggo che il ministro francese Laurenceavrebbe detto: 'Vogliamo ... spiegando che in ogniè stato meglio starci al governo per fare le cose possibili. Al tavolo e ...'L'Europa deve restare unita, in particolare nell'affrontare la guerra che la Russia ha mosso all'Ucraina' sostieneche però parlando del nuovo governo in Italia dichiara: 'Lavoreremo con Roma ...L'intervista rilasciata a La Repubblica dalla ministra francese agli Affari europei Laurence Boone deflagra come una bomba: ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuovo governo, le news. Meloni: 'Esecutivo politico, discontinuità con passato'. LIVE ...