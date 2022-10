Carolina Marconi | la confessione choc | “In carcere per violenza domestica” | Il drammatico segreto

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 7 ottobre 2022)ha svelato unterribile: ha parlato di condanna pere del. Ecco cos’ha rivelatoha confessato una terribile verità a Sara Manfuso. La showgirl, concorrente della settima edizione del Grande Fratello VIP, ha parlato di atti die della condanna in. Nata a Caracas nel 1978, la showgirl e attrice si è fatta conoscere dal grande pubblico per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello, nel 2004. Ha debuttato nel mondo dello spettacolo molto prima, nel 1997, partecipando come valletta al programma Beato tra le donne, condotto per lo più da Paolo Bonolis. Ha lavorato anche in altri ...