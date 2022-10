Carol Maltesi fatta a pezzi da Davide Fontana | ora il fidanzato cerca di evitare l' ergastolo

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Si terrà il 13 ottobre l' udienza dal Gup di Busto Arsizio (Varese), per la richiesta di processo con il rito abbreviato per, il 43enne dipendente di banca, in carcere con l'accusa di ...

... per la richiesta di processo con il rito abbreviato per Davide Fontana , il 43enne dipendente di banca, in carcere con l'accusa di aver ucciso e fatto a pezzi la 26enne, con cui aveva ...Ha chiesto il processo in rito abbreviato Davide Fontana, il bancario 43enne accusato di aver ucciso la 26enne, con la quale aveva una relazione, e di aver poi fatto a pezzi il suo corpo. L'omicidio era avvenuto lo scorso gennaio in un appartaento di Rescaldina, hinterlnad nord di Milano. Il 13 ...Si terrà il 13 ottobre l'udienza dal Gup di Busto Arsizio (Varese), per la richiesta di processo con il rito abbreviato per Davide Fontana, il 43enne dipendente di banca, in carcere ...Il 13 ottobre l'udienza davanti al Gup di Busto Arsizio. Il 43enne ritenuto responsabile dell'uccisione e dello smembramento del corpo della 26 enne Carol Maltesi ...