Carmen Russo | che brutta figura al Grande Fratello Vip! Alfonso Signorini tuona | Mamma mia | no!

, se non ci fosse andrebbe inventata. Lo spirito e il savoir - faire di questa donna sono invidiabili. L'abbiamo scoperta e apprezzata nei vari reality cui ha partecipato, dall'Isola al ..., caduta in diretta al Gf Vip e l'ex gieffina è restata in mutande . La soubrette si è resa protagonista di uno scivolone durante la puntata di ieri sera del reality show. GF Vip, la ...Durante la diretta del giovedì sera, in studio si è consumata una piccola "tragedia", finita fortunatamente bene. Carmen Russo, chiamata da Alfonso per raggiungere il centro dello studio, non ha visto ...GF Vip, Carmen Russo finisce a gambe all’aria in diretta: la paura si trasforma in risate. Sui social:”Il momento più vero della puntata” Carmen Russo, se non ci fosse andrebbe inventata.