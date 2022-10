Cane si perde all’Infernetto | Lollo ritrovato in un tombino 14 giorni dopo VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Ogni giorno che passava era una speranza in meno. Ma la tenacia con cui le ricerche andavano avanti erano pari alla voglia di vivere di, un bell’esemplare di border collie. Il cagnolino si era perso il 24 settembre in via Pietro Romani,, nel X Municipio. Immediatamente l’intera zona era stata tappezzata di volantini con il suo volto, per aiutare nella ricerca. A causa del suo carattere timido – così come riportato anche nei volantini e nei post diffusi attraverso i social –non si sarebbe fatto avvicinare da nessuno. Chiunque lo avesse avvistato era pregato di chiamare il numero indicato nella locandina. E gli avvistamenti nei primi due o treci sono stati. Poi il nulla.era sparito, di lui più nessuna traccia. La ricerca E Monica, disperata, lo ha cercato ...